“93% dos criadouros do mosquito da dengue em Rio Branco estão nos domicílios”, diz secretário de Saúde

A prefeitura de Rio Branco é o governo do Acre realizaram neste sábado o Dia D de Mobilização contra o mosquito da dengue. Durante a ocasião, o novo secretário de Saúde do município, o policial civil, Renan Biths falou sobre a importância da realização.

De acordo com ele, o último índice realizado pela pasta demonstrou que a maioria dos criadouros do mosquito estão nos domicílios (93%), ficando evidente a importância do engajamento de toda a sociedade no enfrentamento à problemática dos casos de dengue.

“A dengue mata e essa é uma ação pela vida. Nós não podemos facilitar, pois temos históricos de anos anteriores, especialmente de 2021, quando o prefeito Tião Bocalom assumiu a gestão no meio de uma grande epidemia, que naquele momento colocava em risco toda a população. Durante os anos sequentes, ele tem priorizado essa ação, porque entende que isso aqui é cuidar da vida das pessoas”, revelou.

Ainda segundo Renan, a Semsa junto aos parceiros do governo acreano atuam juntos e entram em campo para realizar o controle da proliferação do vetor e preservar a vida da população do município.