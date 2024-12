A Promessa: espetáculo de Natal acontece neste domingo na igreja Nova Aliança Church

A comunidade Nova Aliança Church, localizada na Estrada da Floresta, 16651, realizará, no domingo (22), uma noite de celebração natalina com o Espetáculo de Natal “A Promessa”. O evento terá início a partir das 18h e contará com apresentações musicais de coral e dança.

O espetáculo fará uma imersão nas artes, com uma encenação teatral que retratará o nascimento de Jesus Cristo, considerado o verdadeiro sentido do Natal.

A apresentação contará com a participação de mais de 60 voluntários, que estão dedicados a proporcionar uma experiência semelhante à do Espetáculo de Páscoa deste ano, que atraiu cerca de 2.000 pessoas nos dois dias de apresentação.

O pastor Alexandre Bastos fez questão de convidar o público para prestigiar o espetáculo. “Deixo o nosso convite a todos a estarem com a gente neste grande evento cultural e cristão. Será uma honra receber todos no dia 22/12 para o espetáculo de Natal, “A Promessa”. Aguardamos você às 18 horas na Nova Aliança Church”, disse.

A entrada para o evento é gratuita e todos estão convidados a prestigiar essa noite especial preparada para toda a família. Não perca a oportunidade de viver o verdadeiro significado do Natal em um espetáculo emocionante.