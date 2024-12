“A Substância” é eleito melhor terror de 2024 pela Rolling Stone; veja ranking

A revista norte-americana Rolling Stone elegeu o filme “A Substância” como a melhor produção do gênero terror de 2024. O filme, que se tornou viral nas redes sociais desde sua estreia oficial nos cinemas em setembro deste ano, configura o topo da lista do veículo ao lado de obras como “Nosferatu” e “Entrevista com o Demônio”.

Sobre a escolha do filme como a estrela do horror em 2024, a Rolling Stone disse que a obra é “um clássico instantâneo de terror corporal”. “‘A Substância’ não vai redefinir a fixação da sociedade na juventude ou curar os males hipócritas e hipersexistas de Hollywood. No entanto, isso lhe lembrará que, quando você está perseguindo seu passado por qualquer meio necessário, você é sempre seu pior inimigo”, escreveu a publicação.

Estrelado pelas atrizes Demi Moore e Margaret Qualley, “A Substância” traz uma atriz que obteve sucesso anos atrás e é demitida do programa fitness que comandava na televisão. A partir disso, ela é convidada a participar de um tratamento médico que promete uma nova versão jovem de si a partir de um processo de replicação celular — com isso, as duas versões devem coexistir.

O filme de Moore e Qualley fica ao topo ao lado dos longa-metragens “Nosferatu” (segunda posição) e “In A Violent Nature” (terceira posição). Outros filmes que aparecem na lista são “Longlegs”, “Entrevista com o Demônio” e “Abigail”.

Veja o ranking completo: