Abastecimento de água é suspenso em Sena Madureira após rompimento de adutora

Os moradores de Sena Madureira, no Acre, enfrentam a interrupção no fornecimento de água devido ao rompimento de uma adutora próximo à rotatória da cidade, ocorrido pela manhã neste domingo (29).

A Saneacre, responsável pelo abastecimento, já foi notificada da situação e está tomando as providências necessárias para reparos. No entanto, a normalização do fornecimento está prevista apenas para amanhã, segunda-feira, por volta das 11h.

O representante da Saneacre, Mendonça, informou que, além das peças necessárias para o conserto, algumas providências estão sendo tomadas, com a expectativa de que o abastecimento de água potável seja restabelecido o quanto antes. A equipe da empresa destaca que a situação é temporária, mas pede a compreensão da população.