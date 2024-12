Abastecimento de água em Rio Branco é paralisado nesta segunda-feira; veja bairros afetados

A prefeitura de Rio Branco informou nesta segunda-feira (16) sobre a paralisação total do sistema de abastecimento de água em alguns bairros do município.

Segundo a nota, a ação ocorreu devido ao desbarrancamento em parte da captação de água da ETA 1 durante esta madrugada.

O problema comprometeu a estrutura de PAD, que é responsável por transportar a água da captação até a estação de tratamento, causando a paralisação da estrutura.

De acordo com a gestão, as tratativas indicam que abastecimento seja retomado, parcialmente, por volta do meio-dia desta segunda, com normalização total até terça-feira pela manhã.

”Pedimos a compreensão de todos e informamos que nossas equipes estão trabalhando intensamente para resolver o problema no menor tempo possível”, destaca a prefeitura.

Veja os bairros:

CR Central

Parte Baixa: Ivete Vargas, Preventório, Palheiral, Baixada, parte do João Eduardo I, Bosque, Cohab do Bosque, Aviário, Base, Morada do Sol, Tropical, Cadeia Velha, Habitasa, Adalberto Aragão.

CR São Francisco

CR Horto Florestal: Conj. Solar, Conj. Procon, Vila Ivonete, Conquista, Manoel Julião, Nova Estação, Geraldo Fleming, Jardim América, Av. Antônio da Rocha Viana, Conj. Vilage, parte da Av. Getúlio Vargas.

CR Placas: Placas, Raimundo Melo, Reserva do Bosque, Vila Nova, Lot. Novo Horizonte, Sta. Mônica, Tancredo Neves, Alto Alegre, Adalberto Sena, Xavier Maia, Vanderlei Dantas, Lot. Céu Azul, Resid. Juruá, Resid. Envira, Bairro Novo Cruzeiro, Conj. Mulateiro e Resid. Rio Verde.