ACEA promove Festival de Esportes na Areia na praça do Juventus

A Associação dos Cronistas Esportivos (ACEA) em parceria com Prefeitura de Rio Branco por meio da Fundação Garibaldi Brasil promove neste sábado, a partir das 7h30, na praça do Juventus O Festival de Esportes na Areia, com torneios de vôlei de praia, futevôlei e futebol de areia.

“Fechamos todos os detalhes da competição e agora é esperar o momento das disputas. Esse vai ser um dos maiores eventos da temporada”, comentou o presidente da ACEA, jornalista Demóstenes Nascimento.

Premiação em dinheiro

As equipes campeãs e vices nas três modalidades receberão premiação em dinheiro além de troféus e medalhas. O Festival de Esportes na Areia faz parte das comemorações do aniversário de 142 anos de Rio Branco.