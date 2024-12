Acender das luzes de Natal em Cruzeiro do Sul será realizado dia 14 de dezembro

A montagem da decoração natalina em Cruzeiro do Sul está na fase final. Segundo a prefeitura do município, as luzes serão acesas no dia 14 de dezembro, trazendo um brilho especial à Catedral Nossa Senhora da Glória,Praça Orleir Cameli e pontos turísticos da cidade.

Além da ocasião especial, também será realizado uma Feira Natalina entre os dias 19 a 22, no gamelão da Praça Orleir Cameli. De acordo com a gestão, outras novidades para o período serão anunciadas pelo prefeito Zequinha Lima.

Os pontos já ornamentados são a Catedral, a Praça Central, a Praça Orleir Cameli, a Praça da Bandeira, o Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, a Rotatória da Igreja de Aparecida e a Praça do Fórum. Por meio de parceria com o governo do Estado, também será ornamentada a Ponte da União, a Avenida Cultural e rotatórias da cidade.