Acre abre programação de Natal neste domingo com cantata e acender das luzes do Palácio Rio Branco

O estado do Acre celebra neste domingo (15), um dos tradicionais eventos de celebração coletiva do período natalino, a Cantata de Natal.

Segundo a gestão, a data também marca o acender das luzes nas escadarias e janelas do Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana.

Mais de 150 músicos compõem o conjunto que irá se apresentar, entre eles estão cantores, instrumentistas de cordas friccionadas que formam uma grande orquestra e uma banda-base com bateria, baixo, violão, guitarra, teclado e flauta.

O espetáculo é promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), sendo apresentado pelos estudantes e professores da Escola de Música do Acre (Emac).

De acordo com a programação, o evento inicia às 18h com apresentação do DJ Lauro Félix e Samuel Vieira Sax. Das 18h30 às 19h30 ocorre a abertura oficial da celebração de Natal, com o a chegada do Papai Noel e personagens vivos, e às 19h30 acontece a Cantata.