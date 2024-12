Acre faz história ao empossar a primeira mulher no Comando-Geral da Polícia Militar; veja fotos

A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) faz história na tarde desta quarta-feira (11), empossando, pela primeira vez em 108 anos uma mulher como sua comandante geral da instituição.

A coronel Marta Renata Freitas entrou na PM no ano de 2005, completando seu curso de formação no ano de 2007, completando assim, em 2024, 19 anos dentro da corporação. Freitas diz que é uma honra ser a primeira mulher da PM a assumir o cargo no estado, mas que também é um desafio.

“Bem, sem dúvida alguma, é uma quebra de paradigmas, um rompimento de barreiras. E estou muito feliz, mas sempre com a certeza da grande responsabilidade que tenho de conduzir essa corporação tão honrosa e centenária”, disse.

A coronel abordou ainda um pouco sobre como será sua gestão a frente da PM.

“Meu objetivo é seguir com o que nós havíamos já planejado, fortalecendo as parcerias com as instituições, conversando. Com a comunidade, proporcionando qualidade de vida para o nosso policial militar. Claro, fortalecendo a prevenção e dando o suporte necessário para que o serviço operacional ocorra da melhor forma possível”.

O coronel Luciano Dias Fonseca, que deixa seu cargo a frente da Polícia Militar do Estado do Acre, e falou sobre se encerramento de ciclo a frente da corporação.

“Missão cumprida, e agora partir para a reserva? Realmente, dia histórico para mim, pessoalmente, mas também para a nossa corporação, recebendo a primeira comandante, cumprir, fiz o meu melhor, agora ir para a reserva e tirar umas férias de verdade, né? 30 anos sem tirar férias não é fácil”, disse o coronel instantes antes do início da solenidade.

Durante o evento, o governador Gladson Cameli agradeceu o trabalho do antigo comandante geral e deposita sua confiança no trabalho da coronel Freitas.

“Nós somos o segundo Estado, pelas informações que eu tenho, que tem duas comandantes mulheres no comando da sua Polícia Militar. É reconhecimento, é determinação e uma gratidão de minha parte pelo fato dela aceitar um desafio. Porque isso é cuidar de vidas, é proteger as pessoas, é cumprir o que está na Constituição. Eu não tenho dúvida do sucesso que ela terá na sua gestão como comandante-geral da Polícia Militar”, encerrou o governador. O ato contou com a presenca de diversos militares, banda e cantos militares.

