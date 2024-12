Acre realiza Fórum com participação da embaixada da Noruega sobre repartição de benefícios do SISA

O Fórum Participativo sobre Repartição de Benefícios do Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) tem seu segundo dia conhecendo nesta terça-feira (3) no Auditório do Centro Universitário Uninorte, na capital Acreana.

O governador do estado, Gladson Cameli, esteve presente e disse que é necessário manter o diálogo para colocar em prática ações mais efetivas.

“Temos que ouvir a população dos povos indígenas, que vivem nos lugares mais distantes, para que a gente possa cada vez mais otimizar os recursos e possamos dar uma resposta para que eles possam desempenhar um trabalho”, disse ele.

O governador pontuou ainda que as pautas relativas ao meio ambiente precisam ser encaradas sempre com urgência.

“A pauta ambiental, todos nós sabemos que é prioridade no mundo porque é saúde, saúde é vida, que vida não pode esperar, nós temos que agir”, disse o gestor.

Haru Kuntanawa é uma das lideranças de seu povo, na região de Marechal Thaumaturgo, e destacou a importância do alinhamento entre os povos indígenas e as diferentes esferas políticas.

“Acredito que está faltando um diálogo entre o poder público em todas as esferas, o governo do estado, a Assembléia Legislativa, as prefeituras, as câmaras de vereadores e todas as instâncias, a gente tem que sentar e avançar nesse tema, para um tema seguro”, ressalta a liderança.

Haru pontua também que as ações a serem tomadas não têm que levar a um conflito, principalmente no que toca ao agronegócio.

“Estou aberto ao diálogo pela toda sociedade, que a gente precisa abrir esse diálogo, um diálogo de paz, um diálogo de harmonia entre nós e saber que o futuro do meu filho e o futuro do filho do fazendeiro estão sendo comprometidos por conta dessa falta de entendimento entre nós”, reforça.

Raimundo Mendes de Barros, mais conhecido como Raimundão, primo de Chico Mendes e representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Xapuri, e da Reserva Extrativista Chico Mendes, também esteve presente no evento, e disse que poder dialogar sobre ações voltadas para o meio ambiente e Amazônia, visando proteger não só os espaços, mas também suas populações.

“Para mim, além de ser um privilégio, é um momento muito importante, nós estarmos aqui, extrativistas, indígenas, ribeirinhos, técnicos, governos. Essa oportunidade de discutir as necessidades que temos, de defender essa causa amazônica, que a causa Amazônia não é só dos Amazônicos, é do Brasil e é do mundo” destacou.

A secretária extraordinária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, também falou durante o fórum e ressaltou a transparência nas ações do governo do Estado.

“Nós vamos fazer as escutas nas regionais, para ser ampliado mais a participação de lideranças, de presidências de associação, de caciques gerais, das mulheres, dos jovens, das populações tradicionais, porque o Estado tem essa cultura de fazer as coisas com transparência, com responsabilidade e com muito compromisso”, destacou ela.

Também participaram do evento representantes da embaixada norueguesa no Brasil. Além disso, foram disponibilizados equipamentos de áudio com tradução simultânea para o Espanhol.