Acre recebeu R$ 11,4 bilhões em investimentos do Governo Lula em 2024, aponta balanço

Um balanço divulgado pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal aponta que o Acre foi contemplado com expressivos investimentos federais em 2024. Entre janeiro e novembro, o estado e suas prefeituras receberam R$ 8,7 bilhões em transferências. Além disso, mais R$ 2,7 bilhões foram repassados para o fortalecimento de programas sociais e a ampliação de políticas públicas.

Na área da saúde, o programa Mais Médicos fortaleceu a cobertura médica, com 232 profissionais atuando em todo o estado, o que inclui 72 contratados a partir de 2023. O programa Brasil Sorridente ampliou o acesso à saúde bucal, habilitando 32 novas equipes e totalizando 164 em funcionamento.

Já, por meio do Programa Nacional de Redução de Filas, 9,4 mil cirurgias foram realizadas entre fevereiro e setembro, enquanto a Farmácia Popular beneficiou 10,9 mil pessoas.

Na área da educação, o estado também foi beneficiado. O Pé-de-Meia contemplou 26 mil alunos com R$ 33,7 milhões em investimentos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) levou merenda para 249,6 mil estudantes em 1,47 mil escolas, com repasses de R$ 28,7 milhões.

O Prouni disponibilizou 704 bolsas de estudo no estado, 82,9% delas integrais. Bolsas de pesquisa e formação do CNPq somaram R$ 2,7 milhões, com mulheres ocupando 59,6% das vagas.

O Programa Luz para Todos realizou 2,1 mil novas ligações elétricas desde 2023, enquanto o Minha Casa, Minha Vida garantiu a construção de 276 moradias e selecionou, ainda, 2,8 mil unidades habitacionais.

No Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 107 projetos foram aprovados, com obras em saúde, educação, infraestrutura social e saneamento básico.