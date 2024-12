Acre registra segundo maior crescimento de produção de milho na Região Norte, diz boletim

Dados recentes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgados neste mês de dezembro, apontam um aumento significativo tanto na área plantada, quanto na produtividade do milho. A produção total do grão apresentou crescimento de 9,8% nesta safra.

De acordo com o ‘Boletim Safra de Grãos, 3º Levantamento Safra 2024/2025’, a área plantada com milho no estado cresceu 8%, passando de 38,7 mil hectares em 2023/2024 para 41,8 mil hectares na safra atual.

A produtividade por hectare também apresentou melhora, subindo de 3.263,2 quilos para 3.317,2 quilos, o que representa um aumento de 1,7%. Com isso, a produção total de milho no Acre alcançou 138,7 mil toneladas, um crescimento de 9,8% em relação à safra anterior, que foi de 126,3 mil toneladas.

O desempenho alcançado coloca o estado como o segundo estado da região Norte com maior crescimento percentual na produção, atrás apenas do Tocantins, que registrou um aumento de 13,5%.

Comparativo Regional

Apesar do crescimento significativo, o Acre ainda ocupa a quarta posição em área plantada com milho na região Norte. Confira o ranking: