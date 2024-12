Acreano internado no Paraguai aguarda boletim para possível transferência, diz Alan Rick

O senador Alan Rick (Republicanos-AC) informou nesta quinta-feira (26) que está acompanhando o caso do estudante de medicina acreano Vinícius Lima Guimarães, internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Paraguai desde novembro, após sofrer um acidente de trânsito na cidade de Mariano.

O parlamentar destacou que as equipes de Brasília e do Ministério das Relações Exteriores estão mobilizadas para viabilizar o retorno do jovem ao Brasil.

Em áudio enviado ao ContilNet, Alan Rick detalhou as ações em andamento:

“Entrei em contato com o pai do Vinícius, o senhor Jean Guimarães, e conversei longamente com ele. Estamos aguardando um boletim médico dos responsáveis no hospital de trauma Dr. Manuel Jeane, em Assunção, para avaliar o quadro clínico dele para um eventual traslado ao Brasil. Segundo o pai, o neurocirurgião informou que o estado de saúde é grave, mas que ele teria condições de voo. Porém, só podemos confirmar isso com um boletim médico oficial.”

O senador afirmou ainda que já acionou o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e o embaixador Bruno Batti, chefe da assessoria parlamentar do órgão, solicitando apoio para os trâmites burocráticos e a liberação da transferência do estudante.

“A família recebeu contato do consulado brasileiro em Assunção, que também está acompanhando o caso e prestando a assistência necessária. O governo do Acre, por meio do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, enviou um ofício ao Itamaraty solicitando apoio. Estamos em diálogo constante para garantir que tudo seja resolvido da melhor forma possível”, acrescentou o parlamentar.

Vinícius sofreu um acidente em 24 de novembro e, desde então, está internado na UTI do hospital paraguaio. Ele necessita de cuidados médicos especializados, que, segundo a família, não podem ser adequadamente providos no país.

Recentemente, ele passou por uma ressonância magnética para avaliar suas condições de saúde, e a equipe médica local está elaborando um laudo que determinará se ele pode ser transportado de volta ao Brasil.

O governo do Acre também emitiu uma nota confirmando os esforços para repatriar o estudante. Conforme o comunicado, o caso está sendo tratado diretamente com o Itamaraty e a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FNSUS), responsáveis pela repatriação de brasileiros em situações similares.

Alan Rick concluiu reforçando o compromisso em ajudar a família de Vinícius neste momento difícil: “Estamos fazendo tudo ao nosso alcance para ajudar a família. Continuamos empenhados em resolver essa situação e garantir o retorno seguro do Vinícius ao Brasil.”