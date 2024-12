Acreanos fugitivos de Mossoró são transferidos para presídio federal do Paraná

Os detentos acreanos Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 35 anos, foram transferidos do Presídio Federal de Mossoró para a unidade federal de segurança máxima de Catanduvas, no Estado do Paraná-PR.

Eles são responsáveis pelo primeiro registro de fuga na história do sistema penitenciário federal, em fevereiro deste ano. Ambos são do Acre e estavam na penitenciária de Mossoró desde 27 de setembro de 2023.

Os dois homens são ligados ao Comando Vermelho, facção de Fernandinho Beira-Mar – preso na mesma unidade – e foram transferidos para o presídio federal de Mossoró após se envolverem em uma rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco. A rebelião resultou na morte de cinco detentos, três deles decapitados.

LEIA TAMBÉM: ‘Fugitivos de Mossoró’ e outros detentos são denunciados pelo MP por participação em rebelião

A transferência de Tatu e Martelo foi noticiada pelo site Mossoró Hoje, de acordo com informações do advogado Mário Aquino, que fez a defesa técnica da dupla.

“A transferência ocorreu no dia 15 de outubro de 2024, quando da ocasião da transferência do delegado Rivaldo Barbosa do estado do Rio de Janeiro para a Penitenciária Federal de Mossoró, no avião da Polícia Federal. Esta transferência ocorreu pelo Aeroporto de Aracati-CE”, diz a reportagem.

“O Departamento Penitenciário Nacional, da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, aproveitou a carona do Jato Embraer 175, da PF, para transferir Tatu e Martelo da Penitenciária Federal de Mossoró para a Penitenciária Federal de Catanduvas. Mário Aquino disse que não foi informado da transferência”, finalizou.