Acusações de Blake Lively contra Justin Baldoni são reveladas na íntegra

A queixa judicial movida por Blake Lively contra Justin Baldoni, ator e diretor do filme “É Assim que Acaba”, e a Wayfarer Studios foi divulgada na íntegra pelo jornal The New Yor

A atriz do longa baseado no livro homônimo de Colleen Hoover alega ter sido vítima de assédio sexual cometido por Baldoni e pelo CEO da Wayfarer, produtora do filme, Jamey Heath, durante as gravações. Ela ainda teria sido alvo de uma campanha de difamação organizada pelos dois durante a divulgação do projeto.

De acordo com as acusações apresentadas ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia, a Wayfarer teria desrespeitado uma série de regras exigidas pelo sindicato de atores para a realização de cenas íntimas e de nudez. Isso teria permitido a Baldoni improvisar cenas de intimidade física com Lively que não estavam planejadas e sem a participação de um coordenador de intimidade.

“Por exemplo, o Sr. Baldoni mordeu e sugou discretamente o lábio inferior da Sra. Lively durante uma cena em que improvisou inúmeros beijos em cada tomada. O Sr. Baldoni insistiu em gravar a cena completa repetidamente, muito além do que seria necessário em um set comum, sem aviso prévio ou consentimento”, afirma o documento.

Além disso, o ator e diretor teria feito comentários impróprios a atriz, que não estavam roteirizados, em uma determinada cena de dança prevista para ser captada sem qualquer diálogo.

“O Sr. Baldoni optou por deixar a câmera rodando e realizar a cena, mas não interpretou seu personagem, Ryle; em vez disso, falou com a Sra. Lively fora do personagem, como ele mesmo. Em determinado momento, ele se inclinou para a frente e deslizou lentamente os lábios de sua orelha até o pescoço, dizendo: “cheira tão bem”, diz o documento.

Outra ação de má conduta que partiu do distanciamento em relação ao roteiro se deu em uma cena de parto, em que Lively teria sido obrigada a “simular nudez total”, sem qualquer instrução anterior do tipo. Durante a gravação dessa cena, o set estaria “caótico, lotado, e completamente desprovido de das proteções padrão da indústria para a gravação de cenas de nudez”, segundo o documento.

Nessa mesma ocasião, Baldoni e Heath não teriam tomado providências para impedir a entrada de pessoas que não eram necessárias para o andamento das filmagens. Entre os que estiveram presentes no estúdio naquele momento, o documento cita o co-presidente da Wayfarer, o Sr. Sarowitz.

Entre as demais práticas de má conduta, Baldoni também tinha o hábito de mostrar vídeos de mulheres nuas para Lively e outras mulheres da equipe do filme, sem consentimento, além de ter adicionado cenas de sexo que não estavam no livro original e não constariam no roteiro.

O documento também diz que Baldoni fazia uma série de comentários a respeito do corpo da artista e que teria chego a telefonar para o personal trainer de Lively e discutir o seu peso. O ator estaria preocupado com uma cena que não constava no roteiro em que teria que carregá-la em seu colo, pouco mais três meses após o nascimento de seu quarto filho.

Procurado pela Variety, Bryan Freedman, o advogado de Baldoni, chamou as acusações de “falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas”.

O ator foi informado no último sábado (21) da decisão da agência WWE, que o representava e representa Lively, em dispensá-lo. A WWE optou por não se pronunciar sobre o caso.

A autora de “É Assim que Acaba”, Colleen Hoover, ofereceu apoio à atriz através de uma publicação em suas redes sociais.

As atrizes Amber Heard, America Ferrera e Alexis Bledel também estão entre os nomes que se manifestaram em defesa de Lively.