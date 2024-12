Adolescente de 12 anos que morreu em trágico acidente na BR-364 é sobrinho de Miss Acre

A cidade de Tarauacá, no interior do Acre, está em choque com a morte de Laio Mourão, de apenas 12 anos, filho de Lauro e Leonilda Mourão. O adolescente faleceu na tarde desta terça-feira (3), em um grave acidente ocorrido na entrada do ramal do Cachoeira, na BR-364, área do município.

De acordo com informações da imprensa local, Laio estava acompanhado do padrasto, que dirigia uma motocicleta quando, ao tentar acessar o ramal, a dupla foi surpreendida por uma caminhonete que os atingiu em cheio, lançando-os para a entrada do ramal.

O impacto foi fatal para o jovem, que não resistiu aos ferimentos. Já o padrasto sofreu fraturas expostas e foi rapidamente socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, sendo levado ao Hospital Dr. Sansão Gomes.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, a tia de Laio, a influenciadora e Miss Acre FBNI, Nataliany Mourão, desabafou sobre a dor da perda.

“Sem acreditar, uma criança inteligente, quietinha, nos orgulhava tanto por ser tão estudioso. Nesse momento, não conseguimos acreditar que isso aconteceu. Para mim, estou tendo um pesadelo. Minha irmã, grávida esperando seu segundo filho, perdeu o mais velho”, lamentou, visivelmente abalada.

A influenciadora ainda comentou ao ContilNet que está a caminho do município, mas que ainda não tem muitos detalhes sobre o acidente. “O padrasto dele estava dirigindo. Não sei muito bem, minha família não me falou direito”, acrescentou Nataliany.

A motocicleta envolvida no acidente ficou completamente destruída, e as circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil de Tarauacá.

Nas redes sociais, amigos e seguidores de Nataliany têm se solidarizado com a família, oferecendo apoio neste momento tão difícil. A Miss Acre cedeu imagens de seu sobrinho, Laio Mourão, ao ContilNet, para homenageá-lo e compartilhar o legado do jovem.