Agentes da PRF admitem erro e reconhecem que atiraram em jovem de 26 anos

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que balearam uma jovem de 26 anos na cabeça, na noite desta terça-feira (24), reconheceram em depoimento que dispararam contra o carro da família de Juliana Leite Rangel. A equipe, formada por dois homens e uma mulher, foi afastada do cargo. Com informações do g1.

Conforme Vitor Almada, superintendente da PRF no Rio de Janeiro, os agentes costumam trabalhar no serviço administrativo e estavam fazendo patrulhamento em escala de plantão de Natal. Os policiais usavam dois fuzis e uma pistola automática. As armas foram apreendidas para perícia.

Juliana e a família estavam a caminho da ceia de Natal quando os disparos aconteceram, na rodovia Washington Luís, BR-040, no Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, a jovem foi socorrida e levada ao Hospital Adão Pereira Nunes, onde passou por cirurgia. O estado de saúde da vítima é considerado gravíssimo.

Em depoimento, os agentes informaram que ouviram disparos quando se aproximaram do carro da família de Juliana. Os policiais deduziram que os tiros vinham do veículo em que a jovem estava, mas depois descobriram que tinham cometido um grave equívoco.

Almada ainda disse que investiga uma situação que teria ocorrido na mesma estrada alguns quilômetros antes. De acordo com relatos que chegaram ao superintendente, uma equipe dava apoio a um carro quebrado no acostamento quando teria sido alvo de um atentado a tiros. Um veículo teria passado atirando contra os policiais. Todos se jogaram no chão e ninguém se feriu.

Houve um alerta no rádio sobre o ataque. A patrulha que estava mais à frente foi a que se envolveu no episódio do carro de Juliana. A Polícia Federal também investiga o crime.

Em nota, a PRF disse que determinou a abertura de um procedimento interno relacionado ao caso e informou o afastamento dos agentes envolvidos (veja abaixo). A PF também se manifestou e disse que um inquérito foi instaurado para apurar a situação.

Veja as fotos

Nota da PRF

“Na manhã desta quarta-feira (25), a Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília/DF, determinou abertura de procedimento interno para apuração dos fatos relacionados à ocorrência da noite de ontem, na BR-040, em Duque de Caxias/RJ. Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais.

A PRF lamenta profundamente o episódio. Por determinação da Direção-Geral, a Coordenação-Geral de Direitos Humanos acompanha a situação e presta assistência à família da jovem Juliana.

Por fim, a PRF colabora com a Polícia Federal no fornecimento de informações que auxiliem nas investigações do caso”.

Nota da PF

“A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar os fatos relacionados à ocorrência registrada na noite desta terça-feira (24/12), no Rio de Janeiro, envolvendo policiais rodoviários federais.

Após ser acionada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe da Polícia Federal esteve no local para realizar as medidas iniciais, que incluíram a perícia do local, a coleta de depoimentos dos policiais rodoviários federais e das vítimas, além da apreensão das armas para análise pela perícia técnica criminal”.