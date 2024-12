Alerta: Jardim Primavera é o bairro com maior índice de infestação do mosquito da dengue

Um levantamento feito recentemente pelo setor de endemias detectou que o Jardim Primavera é o bairro com maior índice de infestação do mosquito da dengue em Sena Madureira. Segundo consta, o citado bairro aparece com 23,1% de infestação, percentual considerado altíssimo para os padrões do Ministério da Saúde.

Diante desse cenário, o setor de endemias vem realizando um amplo trabalho no bairro, orientando os moradores e ao mesmo tempo eliminando as larvas do aedes aegypty. “É fundamental que os moradores redobrem os cuidados, limpem seus quintais e eliminem qualquer recipiente que possa se tornar um criadouro do mosquito. Para vencer essa guerra contra a dengue, a colaboração de todos é indispensável”, comentou João Verçosa, coordenador do setor.

Apesar do alto índice de infestação do mosquito, não há muitos casos confirmados de dengue em Sena Madureira até o momento. Contudo, a situação pode complicar caso não haja um combate contínuo.

Além do Jardim Primavera, outros bairros registram situação preocupante, sendo:

Bom Sucesso: 15,4% de infestação do mosquito

C.S.U: 12,5%

Cafezal: 12,5%

Vila Militar: 12%

Aeroporto: 10,4%