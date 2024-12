Alunos da rede estadual lançam livro de mistérios nesta sexta

Estudantes da Escola Estadual Padre Diogo Feijó lançam nesta sexta-feira, 13, o livro A Sombra do Desconhecido. O evento está marcado para as 16h, na Filmoteca Acreana, e promete reunir alunos, professores, familiares e a comunidade escolar.

O livro é fruto de um projeto de leitura coordenado pelas professoras Herlen Evangelista e Sandra Cantiga, envolvendo 73 estudantes da unidade de ensino. A obra, composta por contos e histórias de mistério, é a segunda edição de um trabalho pedagógico que começou em 2023, idealizado pela professora Herlen, e teve sua primeira edição marcada pela produção de um livro de crônicas.

O sucesso inicial motivou a continuidade da iniciativa, que neste ano contou com o apoio da professora Sandra. A produção do livro foi integralmente realizada pelos alunos, desde a criação da capa até a elaboração dos textos e resumos. As professoras orientaram e organizaram todo o processo. “Os alunos abraçaram o projeto, houve muita dedicação e compromisso”, destaca a professora Herlen.

Antes do lançamento, cada autor teve a oportunidade de apresentar seu conto durante uma manhã de contos na escola. “Foi inesquecível, lindo demais e isso nos impulsiona a continuar trabalhando com o propósito de formar leitores e bons escritores”, conta a professora Sandra.