Anitta se irrita e dá bronca em fã durante show: “Você é insuportável”

Um vídeo da cantora Anitta, 31, irritada com um fã durante show em Timbau do Sul, Rio Grande do Norte, no último sábado (28), viralizou nas redes sociais.

A cantora estava sendo pressionada por alguns fãs para cantar músicas que não estavam em seu repertório. “Você é insuportável”, disse Anitta para uma das pessoas presentes no local.

“Está querendo mandar que música eu canto e que música não. Vai lá pegar uma bebida, vai para o bar”, concluiu a artista.

Após a bronca, a cantoracontinuou o show normalmente. A situação dividiu a opinião dos internautas nas redes sociais.

“Eu gosto da Anitta, mas era só ignorar”, comentou uma internauta. “Errada não está”, opinou outra. “Ofã já tinha pedido várias músicas e, por isso, ela se estressou. Ele ficou gritando e mandando ela cantar a música que ele queria”, falou mais uma.