Recentemente, Urach anunciou o namoro com Cassiano França, conhecido como Kylian Cria, fazendo até tatuagem de casal. Clara comentou que ficou sabendo do “término” pela internet:“É muita ridicularização. Não é justo. As alianças estão aqui comigo e ela não teve o mínimo de respeito”, pontuou.

No registro, Ávila justificou a reação emocionada, alegando que sempre priorizou Andressa:

“Eu estava fazendo de tudo, cuidando dela, alianças de mais de R$ 20 mil e ela não valorizou o mínimo. Vou jogar essa merda fora [aliança]”, finalizou Mari.