Apesar da chuva, Rio Acre segue vazando e já baixou quase 2 metros em 24 horas

Depois de assustar autoridades e a população no último final de semana, quase chegando na cota de alerta, o Rio Acre continua em processo de vazante. Na manhã desta terça-feira (31), o rio amanheceu com 9,57m – 1,83 metro a menos do que o registrado no dia anterior.

Segundo o Portal Clima Tempo, o dia deve permanecer nublado, com chuva de manhã. Possibilidade de Temporal no período da tarde, mas a noite as nuvens diminuem e não deve chover.

A têmpera mínima é de 23° e a máxima pode chegar a 29°. Até hoje, terça-feira, dia 31, já choveu 202 mm em Rio Branco referente a dezembro, o que representa 79% da média normal para o mês.

“Esse decréscimo do rio, que mais de dois metros, não traz nenhuma segurança pra gente da maneira como foi. A descida é rápida, mas a subida também é sempre muito rápido. Hoje está chuvoso, a noite e madrugada de amanhã não teremos chuva, mas ela deve continuar amanhã. E como temos passado os últimos três meses com chuva acima da média, a previsão é a mesma para os próximos três meses. Isso aumenta o nível. Pode até retrair mais o rio nesse momento, mas também ele sobe rapidamente”, diz o secretário da Defesa Civil, Cel. Falcão