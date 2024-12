Após 11 meses, Elevado Beth Bocalom é inaugurado na estrada Dias Martins para dar fluidez ao trânsito

Com investimento de cerca de R$ 18 milhões, foi inaugurado nesta segunda-feira (30), o elevado Beth Bocalom, na estrada Dias Martins, com o objetivo de melhorar o fluxo de trânsito em uma das regiões mais movimentadas da cidade.

A obra, que levou 11 meses para ser concluída, dará uma nova dinâmica ao trânsito na região, explicou o secretário de Infraestrutura Cid Ferreira.

“Tínhamos uma dificuldade muito grande com a antiga rotatória, que era a entrada para universidades e vias principais. Agora, quem vem do bairro para o centro passará pelo viaduto, enquanto aqueles que seguem para as universidades utilizarão as laterais do elevado”, detalhou.