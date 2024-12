Após 5 anos de disputa, família diz que vai “honrar legado” de Gugu

Cinco anos após a morte do apresentador Gugu Liberato, a família chegou a um acordo definitivo sobre a divisão de sua fortuna, avaliada em R$ 1,4 bilhão. O entendimento coloca um ponto final em uma disputa judicial marcada por desavenças e revelações públicas sobre a vida privada do comunicador.

Em nota enviada ao Metrópoles, a família afirmou que optou por honrar o legado de Gugu Liberato e acabar de vez com a disputa.

“A família informa ainda que, com o encerramento deste capítulo, inicia-se um novo momento para todos e reafirmam o compromisso de honrar o legado de Gugu mantendo um ambiente harmonioso e de cooperação”, diz o comunicado

O apresentador, que morreu em novembro de 2019 após sofrer um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos, deixou 75% de seu patrimônio para seus três filhos: João Augusto, de 18 anos na época, e as gêmeas Sofia e Marina, de 16 anos. Os outros 25% foram destinados aos seus cinco sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada inventariante.

A mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam di Matteo, porém, não foi mencionada no testamento, o que deu início a uma batalha judicial. Rose entrou com uma ação para reconhecimento de união estável com Gugu, o que lhe garantiria 50% dos bens do apresentador.

Em agosto deste ano, Rose Miriam decidiu renunciar ao processo de reconhecimento de união estável, afirmando que não precisava provar nada a ninguém sobre seu relacionamento com Gugu. Com isso, a divisão do patrimônio foi realizada conforme o testamento.