Após prisão de Braga Netto, Bolsonaro faz postagem nas redes sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou nas redes sociais comentários sobre a gestão de seu governo, destacando que “dobrou o limite de venda do produtor individual para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”. A publicação foi a primeira feita neste sábado (14/12), após a notícia da prisão preventiva do general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro e vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

No X, Bolsonaro escreveu que, durante seu mandato, foi sancionada “a lei que autorizou bares e restaurantes a doarem alimentos não vendidos para pessoas em situação de vulnerabilidade”.

Internautas cobram um pronunciamento do político sobre a prisão de Braga Netto ou foram irônicas: “Tá tendo sinal de wif-fi aí?”, “A PF tá prendendo general”, “Toc, Toc, Toc” e “Presidente, prenderam o Braga Netto! Por favor se pronuncie”.

O ex-ministro de Bolsonaro e militar da reserva foi detido em casa, no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Além do mandado de prisão, o STF autorizou buscas na residência de Braga Netto.

Segundo o Exército, Braga Netto ficará sob custódia da Força, no Comando da 1ª Divisão de Exército do Rio de Janeiro. Ele passará por audiência de custódia por videoconferência na tarde deste sábado.

A operação visa evitar que haja novas ações ilícitas que possam comprometer a produção de provas e a continuidade da investigação.