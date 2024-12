Atari, SNES e mais: 12 mil consoles retrô são destruídos na Itália; entenda

Cerca de 12 mil videogames retrô foram destruídos na Itália em setembro de 2024, entre versões de consoles como o Atari 2600, Super Nintendo e Sega Genesis (Mega Drive). Os aparelhos, na verdade, eram cópias pirateadas dos dispositivos, e foram apreendidos pela polícia financeira da cidade de Turim, na Itália, com uma suposta quadrilha de tráfico de videogames que pretendia vender os consoles, em uma operação semelhante às que acontecem no Brasil contra aparelhos como TV Box. Como as cópias piratas não cumpriam com os padrões técnicos e de segurança da União Europeia, elas tiveram que ser destruídas. Saiba mais sobre o curioso caso.