Ativista contra grilagem de terras é assassinada a tiros na frente de casa no Paraná

O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha com a hipótese de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. A corporação aponta que R$ 30 mil, fruto de uma venda de erva-mate feita pela vítima, sumiram da residência de Iracema.

Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ressaltou que o cruel assassinato é “um atentado também contra a tradicionalidade dos Povos Faxinalenses e contra a própria natureza”. Dentre as principais características destas comunidades, localizadas no centro-sul do Paraná, está o manejo comunitário da terra.