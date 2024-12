Avião declara emergência após decolar em Brasília e faz pouso forçado

Um Airbus A320, da Latam, passou por uma situação de emergência minutos após decolar do Aeroporto Internacional de Brasília na noite desta quinta-feira (26/12). O voo 3852 tinha como destino a cidade de Teresina, no Piauí.

Em sistema de rastreamento de aeronaves, é possível perceber que o avião decolou por volta das 21h40 e minutos depois passou a sobrevoar o Distrito Federal em círculos. Por volta das 22h20, o Airbus A319 conseguiu pousar novamente em Brasília.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o avião, após o pouso, já no pátio no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek (JK), onde foi cercado por viaturas, com as sirenes ligadas.

O Metrópoles entrou em contato com a Latam para obter outras informações. Até a última atualização desta reportagem, a empresa não havia explicado o que ocorreu para que fosse declarada emergência no voo. O texto será atualizado tão logo a companhia aérea se manifeste.

A aeronave tem como ano de fabricação 2007, capacidade de 180 passageiros e está em situação regular junto à Agência Nacional de Avião Civil (Anac).