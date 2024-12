Baita contratação: diretoria do Humaitá contrata volante nigeriano, ex-Tuna Luso

A diretoria do Humaitá anunciou nesta segunda, 16, a contratação do volante nigeriano Elvis Ogbe, ex-Tuna Luso do Pará. O atleta chega no Tourão com status de grande aquisição para a temporada.

“É mais uma peça importante dentro da formação do nosso elenco. Teremos um grupo bem qualificado”, declarou o presidente do Humaitá, Igor Cotta.

Deve definir

Igor Cotta deve definir nesta semana a data do início dos treinamentos do Humaitá visando o Estadual e a Copa Verde.

“Estamos trabalhando com a data do dia oito. O objetivo é começar a preparação com elenco completo”, explicou o presidente.