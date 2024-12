Barco que oferece atendimentos em saúde tomba no Rio Juruá e quase afunda

Uma grande embarcação da Prefeitura de Rodrigues Alves, usada como Unidade Básica de Saúde (UBS) fluvial, tombou e ficou parcialmente afundada no Rio Juruá, neste sábado (7).

A imagem foi divulgada nas redes sociais pelos moradores que presenciaram a cena.

De acordo com informações extra-oficiais, não havia vigia no local quando o incidente ocorreu. Dentro do barco há diversos insumos e equipamentos.

“Enquanto os vigias estavam na farra, o navio da saúde ribeirinha afundando. Eu falo mesmo porque minha família e toda comunidade Ribeirinha depende disso aí!”, escreveu uma moradora.

A Secretaria de Saúde Municipal está apurando a causa do ocorrido.