Bebê que foi mantida no útero após morte da mãe deixa hospital após mais de dois meses

Foram sete dias de luta pela vida após a morte encefálica de sua mãe, Gisele Gomes, de 22 anos. A pequena Cecília Vitória, hoje com 2 meses de vida, precisou ser mantida no útero de sua mãe desde o dia 2 de outubro. A jovem mãe teve morte encefálica causada por um pico de pressão alta. A bebê ficou internada, e a família chegou a pedir ajuda para comprar mantimentos em Rio Branco.

Agora, a pequena guerreira ficará sob cuidados da avó materna, mas o pai afirma que estará sempre acompanhando o crescimento de sua filha.

“Estamos felizes, era o que a gente estava mais desejando. Depois do falecimento da minha esposa, a gente estava no aguardo da Cecília pegar alta, orando por ela todos os dias. E, graças a Deus, ela saiu, a gente está bastante feliz com isso. Os cuidados estão indo super bem, atenção dobrada. Ela está morando com a avó dela, os cuidados vão ser em dobro, e também tivemos a doação, que a gente recebeu, de todo o pessoal. Graças a Deus, está tudo ok. Foi um presente de Natal enorme”, disse o pai da menina ao G1.

Dois meses e 14 dias foi o tempo que a pequena Cecília Vitória levou para poder ter alta de um hospital em Rio Branco e ir para a casa com o pai, o auxiliar de limpeza Felipe Araújo.

Na última segunda-feira (23), ela recebeu alta e, finalmente, pôde ser levada para junto da família.

A luta de Cecília pela vida foi difícil, mas a pequena guerreira mostrou para o que veio ao mundo. A recém-nascida ficou internada de outubro até a segunda quinzena de dezembro.

A mãe, Gisele Gomes, de 22 anos, teve morte encefálica, foi declarada morta no dia 2 de outubro, mas foi mantida por aparelhos para que a bebê ficasse no útero por mais sete dias.

Com a saúde da bebê fortalecida, a família comemorou a chegada de Cecília, que ocorreu a tempo de celebrar em família nesta terça (25). A princípio, ela estará sob cuidados da avó materna. Um belíssimo presente de Natal para toda a família.