O termo Geração Beta foi cunhado pelo demógrafo, pesquisador social e futurista Mark McCrindle, conhecido por sua contribuição na definição dos rótulos geracionais. De acordo com o especialista, a nova geração de crianças “herdará um mundo lutando com grandes desafios sociais”.

“Com as mudanças climáticas, as mudanças populacionais globais e a rápida urbanização em primeiro plano, a sustentabilidade não será apenas uma preferência, mas uma expectativa”, escreveu McCrindle em uma postagem no seu blog.

McCrindle acredita que, até 2035, a Geração Beta representará 16% da população mundial e viverá em um mundo movido a inteligência artificial. “Eles viverão em uma era em que a IA e a automação estarão totalmente incorporadas à vida cotidiana — da educação e locais de trabalho à saúde e entretenimento”.

Outra previsão do pesquisador social é que os pais da Geração Beta podem adotar uma abordagem diferente em relação ao uso das mídias sociais. Enquanto os pais das gerações anteriores costumam utilizar as redes sociais para documentar a vida de seus filhos, a nova era é mais propensa a limitar o tempo de tela dos filhos.

“Prevemos que a Geração Beta incorporará o equilíbrio entre hiperconectividade e expressão pessoal. Eles redefinirão o que significa pertencer, misturando relacionamentos presenciais com comunidades digitais globais”, afirmou Mark McCrindle.