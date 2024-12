Bocalom diz que é justo aumentar salário dos secretários para quase R$ 30 mil: “Feliz pela conquista”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, falou com o ContilNet nesta quinta-feira (20), sobre o aumento do salário dos secretários autorizado pela Câmara Municipal de Rio Branco.

A partir de 2025, os gestores do secretariado de Bocalom vão receber R$ 28 mil. O provento atual é de R$ 14 mil. A votação aconteceu durante a madrugada desta sexta, em regime de urgência, por conta do recesso de fim de ano.

“Os secretários de Rio Branco ganham menos do que os secretários de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira. É justo isso? É a pergunta que eu faço. Quem está dizendo que não é justo não sabe das responsabilidades de um secretário, que tem, praticamente, as responsabilidades de um secretário de Estado. É fazer justiça. É isso que estamos fazendo. Não importa o que pensam os adversário. Importante é que as pessoas que trabalham comigo sejam valorizadas, porque trabalham de forma honesta, séria e transparente”, afirmou o prefeito.