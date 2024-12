Bocalom mantém mistério sobre secretariado, mas define prazo para anunciar nomes

Os secretários do 1º escalão da gestão de Bocalom ainda não sabem quem vai se manter no cargo a partir de 2025, quando inicia o segundo mandato do prefeito.

Bocalom tem evitado discutir o assunto, até mesmo com lideranças mais próximas, garantem fontes ligadas ao chefe do executivo municipal.

Além de repensar a formação de parte do seu secretariado, o prefeito também está com a missão de incluir na equipe os vereadores de sua base, que foram derrotados nas eleições de 2024 — a saber, João Marcos Luz, Lene Petecão e N Lima.

O ContilNet conversou com Bocalom na tarde desta segunda-feira (30) e, na ocasião, o prefeito confirmou que fará mudanças na equipe, mas que essas não serão consideráveis.

“As mudanças serão pequenas, mas eu não quero falar sobre isso agora”, argumentou.

O prefeito garantiu que, no início de janeiro, vai nomear apenas algumas pessoas para cuidar das pastas principais. A decisão que vai oficializar os secretários do próximo mandato só será tomada quando Bocalom retornar das férias, a partir do dia 20 de janeiro.

“As pessoas que estiveram com a gente nesse processo difícil que foi o ano de 2024 precisam descansar. O orçamento vai fechar lá pelo dia 20 e, a partir disso, vamos decidir como vai ficar a equipe”, finalizou.

Questionado sobre as especulações em torno da possível saída da secretária Nabiha Bestene, da Educação, e sobre para quais pastas vão os vereadores derrotados, Bocalom preferiu não tratar do assunto:

“Discutiremos isso no tempo certo.”