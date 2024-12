BR-317 é totalmente interditada para perícia após acidente fatal; veja fotos

A BR-317 foi completamente interditada na noite desta quinta-feira (19) para a realização da perícia no local do acidente que resultou na morte do empresário, publicitário e produtor rural Rodrigo Pires, de 36 anos. O caso ocorreu nas proximidades do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

A interdição foi necessária para garantir a segurança e a integridade dos trabalhos da equipe de perícia. Rodrigo dirigia um veículo modelo Strada, de cor cinza, que colidiu frontalmente com uma carreta prancha, de cor branca, que seguia no sentido oposto.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A perícia, conduzida pela Polícia Civil, vai apurar as circunstâncias do acidente, incluindo a possibilidade de falha mecânica, como um possível furo no pneu do veículo da vítima.

Veja fotos: