Brasil registra aumento de casos de HIV, apesar da queda nas mortes por aids, aponta boletim

Nesta quarta-feira (11), o Ministério da Saúde publicou o Boletim Epidemiológico de HIV e Aids, que revelou que o Brasil está registrando um aumento constante de novos casos de HIV nos últimos anos. Entretanto, as taxas de mortalidade por aids diminuíram.

De acordo com o boletim, em 2023, foram notificados 46.495 casos de infecção pelo HIV no Brasil, o que representa um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior.

Desses casos, 63,2% eram de pessoas autodeclaradas negras, sendo 49,7% pardos e 13,5% pretos. Além disso, 53,6% dos casos ocorreram em homens que fazem sexo com homens (HSH).

Segundo o Ministério da Saúde, desde de 1980, mais de 1,1 milhão de casos de aids foram registrados no Brasil, com uma média anual de 36 mil novos casos nos últimos cinco anos. Após uma redução durante a pandemia de covid-19, houve um aumento de 2,5% nos casos entre 2022 e 2023, retornando aos níveis pré-pandêmicos.

Os dados do boletim mostraram que a principal via de transmissão do HIV continua sendo a sexual, representando 75,3% dos casos em indivíduos com 13 anos ou mais de idade. Desde o início da epidemia, o Brasil registrou 392.981 óbitos por aids, sendo 70,1% desses óbitos entre homens e 29,9% entre mulheres.

Em relação à mortalidade, houve uma queda de 32,9% no coeficiente padronizado de mortalidade por aids, que passou de 5,7 óbitos por 100 mil habitantes em 2013 para 3,9 óbitos por 100 mil habitantes em 2023.

Metas do Brasil no combate ao HIV e aids

Alinhado à Agenda 2030 e como signatário da proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a eliminação da aids como problema de saúde públicaaté 2030, o Brasil visa: