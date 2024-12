Campeão pelo Flamengo é anunciado por time do Amazonas. Saiba qual

Campeão da Copa do Brasil de 2013 pelo Flamengo e ex-Brasiliense, o atacante Hernane Brocador é o novo reforço do Nacional, time do Amazonas. O clube divulgou o acerto nas redes sociais como presente de Natal para o torcedor.

Aos 38 anos, o atacante chega ao clube com contrato válido por três meses, período de disputa do campeonato estadual, única competição que o Nacional vai disputar em 2025.

Hernane Brocador teve uma passagem marcante vestindo a camisa do Flamengo, onde atuou entre 2012 e 2014. Vestindo a camisa do Rubro-Negro, o atacante anotou 28 gols, um deles o do título da Copa do Brasil de 2013, em 61 jogos disputados.

Clubes de Hernane na carreira