Na conversa atribuída ao humorista, ele também destaca que o convite foi uma iniciativa conjunta com seu marido, Lucas Guimarães. “Queremos que vocês venham participar dessa festinha. O que acham? Vai ser uma noite super diferente!”, teria escrito Carlinhos para Flavio e Rondi.

Além do tom descontraído, as mensagens indicam que as despesas de deslocamento seriam cobertas. “Logo entro em contato para passar detalhes e mandar as passagens pra vocês. Vou precisar dos dados de vocês: documentos, endereço, telefone e email. Envia tudo para esse número”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Carlinhos Maia, que negou a história. A equipe do influenciador afirmou que ele está completamente dedicado ao seu reality show, Rancho do Maia. “Não procede”, disse, acrescentando que o jurídico dele já foi acionado.

Na web, seguidores de Carlinhos também duvidam da veracidade do convite. “Carlinhos nem escreve certinho assim”, apontou uma internauta.