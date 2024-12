De acordo com o Secretário Executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, a suspeita é de que a criança havia sido contaminada enquanto tomava banho. A contaminação ocorreu por meio da água de um reservatório que abastecia a residência da criança.

“Era uma criança de um ano e três meses que iniciou [no hospital] com febre, sintomas muito parecido com a amidalite ou com uma virose que causa uma laringite ou faringite. A febre [da criança] era alta”, contou o secretário Antonio Silva Lima Neto ao Metrópoles.