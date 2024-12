Chá de ora-pro-nóbis: como fazer e quais os benefícios da infusão

A ora-pro-nóbis é uma planta de folhas verde-escuras conhecida por ser rica em vitaminas, minerais e proteínas. Geralmente, ela é consumida crua, refogada ou em forma de farinha. Uma opção diferente, que garante os mesmos benefícios, é usá-la para o preparo de infusões.

O chá de ora-pro-nóbis pode ser feito com folhas frescas ou desidratadas. Se o preparo for com folhas frescas, recomenda-se usar de três a cinco para cada 300 ml de água. Se a preferência for pelas folhas desidratadas, recomenda-se usar 8 gramas (cerca de duas colheres de chá) para cada 300 ml de água.

Ao optar pelas folhas frescas, é importante evitar aquelas provenientes da ora-pro-nóbis de flores rosa (Pereskia grandifolia). Essa variedade possui altos níveis de oxalato, uma substância que, embora não seja tóxica, pode dificultar o funcionamento dos rins e do intestino quando consumida em excesso.

O preparo do chá é simples: ferva a água com as folhas de ora-pro-nóbis por cerca de cinco minutos, desligue o fogo e deixe a infusão repousar por 10 minutos. Para adoçar, você pode adicionar uma pequena quantidade de mel ou açúcar de coco.

Qual o melhor momento para consumir o chá de ora-pro-nóbis?

De acordo com a nutricionista Mayra Bespalhok, da Clínica Reabillize, o ideal é ingerir o chá de ora-pro-nóbis entre as refeições. A infusão ajudará na saciedade e na absorção dos nutrientes que vêm dos alimentos.

No entanto, o consumo do chá não é recomendado para todos. “Gestantes, lactantes, crianças e pessoas com maior tendência aos cálculos renais não podem ingerir esse chá”, explicou em entrevista anterior ao Metrópoles.

Além disso, o consumo diário não deve ultrapassar duas xícaras, e o uso contínuo é recomendado por, no máximo, um mês seguido.

Benefícios do chá de ora-pro-nóbis

Segundo a farmacêutica especializada em fitoterapia Angela Xavier, de Goiânia, o chá de ora-pro-nóbis é uma fonte de diversos nutrientes essenciais.

“Pensamos muito nos benefícios para o emagrecimento e saciedade, proporcionados pelas fibras e proteínas da ora-pro-nóbis. No entanto, a planta também é rica em minerais, como ferro e cálcio, e em vitamina C, B9 e A, entre outras. Esses nutrientes ajudam nosso organismo a combater doenças e a melhorar a sua saúde como um todo”, explicou a especialista em entrevista ao Metrópoles.

Confira alguns dos benefícios do chá de ora-pro-nóbis:

1 – Fortalece a imunidade

O chá de ora-pro-nóbis é uma boa fonte de vitaminas B9 (ácido fólico) e C, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, retardam o envelhecimento celular e mantêm as células de defesa mais ativas.

2 – Contribui para a saúde dos olhos

A planta é rica em vitamina A, essencial para a saúde ocular. A deficiência dessa vitamina pode prejudicar a visão.

3 – Previne a anemia

Por conter uma quantidade significativa de ferro, o chá de ora-pro-nóbis ajuda a prevenir a anemia, condição que surge quando o nível do mineral está baixo no organismo.

4 – Controla os níveis de colesterol

As fibras presentes na planta ajudam a reduzir a absorção de gorduras no organismo, diminuindo os níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue.

5 – Melhora o funcionamento do intestino

As fibras também desempenham um papel importante na digestão, ajudando a prevenir a constipação.

6 – Contribui para a perda de peso

As fibras da ora-pro-nóvis aumentam a sensação de saciedade, reduzindo a ingestão de alimentos ricos em gordura e auxiliando no controle do peso.