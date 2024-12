Colisão entre motociclistas deixa duas pessoas gravemente feridas na zona rural de Sena Madureira

O colono Francisco Menezes Barcio, de 40 anos, ficou gravemente ferido, e o adolescente F.S.S., de 16 anos, sofreu um corte no supercílio na manhã deste domingo, 29, no km 100 da rodovia AC-90. O acidente ocorreu a 30 km da estrada principal, já no km 2 do ramal Miragina, na zona rural do município de Sena Madureira/AC.

Segundo informações de familiares, o adolescente trafegava em uma motocicleta ao entrar no ramal Miragina quando, ao fazer uma curva, colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida por Francisco, que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, Francisco sofreu sangramento nos dois ouvidos, sangramento nasal, fratura na perna direita, trauma facial, afundamento de crânio, corte no supercílio e sinais de fratura na base do crânio, o que ocasionou um traumatismo crânioencefálico (TCE) gravíssimo. Já o adolescente sofreu apenas um corte no supercílio.

Ambos foram socorridos inicialmente por populares em uma caminhonete e levados até o km 67 da Transacreana, onde receberam atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Francisco foi transferido para uma ambulância de suporte avançado no km 22, intubado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

As motocicletas foram retiradas do ramal por familiares.