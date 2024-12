Com 550 participantes, Corrida da Virada de Cruzeiro do Sul arrecada mais de 1 tonelada de alimentos

A IV Corrida da Virada – José Oliveira de Conceição, em Cruzeiro do Sul, que vai acontecer no dia 31 de dezembro e conta com 550 participantes, arrecadou durante a inscrição e entrega dos kits, mais de 1 tonelada de alimentos.

Os itens serão doados para as instituições filantrópicas do município. A iniciativa conta ainda nesta edição com a presença de 2 pessoas com deficiência, e tem como um de seus objetivos, além da prática esportiva, auxilia instituições que prestam assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A entrega dos donativos ficará sob a responsabilidade do Grupo de Apoio ao Serviço Humanitário- GASH, coordenado pela primeira dama de Cruzeiro do Sul, Lurdinha Lima.

A largada da Corrida será às 6h, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória, com percursos de 5 e 10 quilômetros na Estrada da Variante e chegada no mesmo local. A realização conta com a premiação total que chega a quase R$ 15 mil.