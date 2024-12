Com investimentos de R$ 14 milhões, Governo asfalta 17 km da AC-90 e anuncia recuperação de mais 59 km

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta quinta-feira (26), a entrega da obra de revitalização do pavimento da rodovia AC-90 (Transacreana), em Rio Branco. A cerimônia aconteceu no prédio da balança rodoviária localizada no início da rodovia.

“Hoje, o governador Gladson Cameli entrega 17 km revitalizados da AC-90 com um investimento de R$ 14 milhões, um passo para melhorar a segurança e mobilidade de todos”, informa a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Desse montante, R$ 10 milhões são provenientes de um convênio viabilizado pela bancada acreana em 2021, com uma contrapartida de R$ 4 milhões.

A revitalização abrange a aplicação de microrrevestimento em um trecho de 17,6 km. A empresa contratada finalizou a recuperação do acostamento, executou serviços de tapa-buraco com massa asfáltica, além da aplicação do microrrevestimento, instalação de dispositivos de drenagem, meio-fio, entradas, sistema de drenagem de águas pluviais e sinalização vertical e horizontal.

O Deracre também realizou manutenção completa da rodovia, com reparos nos pontos danificados, remoção e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização e aplicação de nova camada asfáltica, seguida de compactação. A revitalização faz parte de um projeto maior, que abrange o primeiro trecho da AC-90, com uma extensão de 17,6 km.

Além disso, também foi assinada a ordem de serviço para a recuperação asfáltica de mais 59 km da rodovia , a partir do km 17, com um investimento de R$ 37 milhões, por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, com contrapartida estadual. O governador Gladson Cameli foi representado pela vice-governadora Mailza Assis.