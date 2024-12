Concurso da Educação: banca decide reaplicar todas as provas e novo cronograma será divulgado

A banca Nosso Rumo, responsável pelo concurso da Educação que oferece mais de 3 mil vagas, decidiu reaplicar todas as provas, após denúncias de irregularidades e cancelamento de parte do certame.

A informação foi dada pela assessoria da Secretaria de Educação ao ContilNet. Durante a manhã, o secretário Aberson Carvalho se reuniu com representantes da banca para decidirem os rumos do concurso.

Iniciamente, a proposta da empresa era reaplicar as provas apenas na escola Djalma Teles – onde um tumulto foi realizado no dia do concurso. A SEE rejeitou a ideia e disse que não abriria mão de que todas as provas fossem aplicadas novamente – sob o risco de rescindir o contrato.

“Vamos sentar nesta terça-feira para discutir com a empresa. Vamos desenhar um novo formato. Caso eles se recusem a aplicar as provas, nós vamos entrar judicialmente e contratar outra empresa. Aí, se isso acontecer, o processo estanca e vamos para estaca 0”, disse o secretário em entrevista ao ContilNet, nesta segunda-feira (16).

A assessoria da SEE disse que uma outra reunião acontece na tarde desta terça-feira e que a pasta deve se reunir com o Ministério Público do Acre (MPAC) e os representantes da banca na quarta-feira (18) para finalizar o novo cronograma do concurso e, posteriormente, divulgá-lo aos participantes.