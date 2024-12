Concurso ICMBio: lotações ainda não foram definidas, afirma órgão

O concurso ICMBio já teve seu edital publicado, contudo, uma grande dúvida dos interessados é onde serão lotados os futuros aprovados do órgão, pois o edital de publicação trouxe apenas vagas por regiões do país; em resposta ao Direção nesta quinta (12), o instituto afirmou que ainda não existe definição das lotações dos próximos servidores!

Além disso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ressaltou que, até o momento, não existe previsão de que sejam disponibilizadas as localidades exatas das lotações pelas 5 regiões do país. A única lotação específicada no edital é a sede do ICMBio em Brasília-DF.

Confira as respostas na íntegra:

O certame oferta salário inicial de R$ 8.817,72, são ofertadas oferta 350 vagas de nível superior distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 120 vagas; e

Analista Ambiental: 230 vagas.

As inscrições poderão ser efetuadas no site da banca Cebraspe entre 16 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025. As taxas de participação possuem valores de R$ 93,00 e R$ 99,00, e as provas estão marcadas para acontecerem em 23 de fevereiro de 2023.

Panorama do concurso ICMBio

