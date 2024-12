Concurso PF Administrativo: veja os salários dos cargos; 192 vagas

A realização do concurso PF Administrativo (Polícia Federal) foi finalmente autorizada e uma dúvida recorrente entre os concurseiros é em relação aos salários dos cargos!

O certame será destinado à oferta de 192 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior de formação. As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:

Agente Administrativo (nível médio): 100 vagas

Assistente social: 13 vagas

Contador: 9 vagas

Enfermeiro: 3 vagas

Médico: 35 vagas

Psicólogo: 6 vagas

Farmacêutico: 2 vagas

Nutricionista: 1 vaga

Estatístico: 4 vagas

Administrador: 6 vagas

Técnico em comunicação social: 3 vagas

Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas

Com o edital autorizado, os próximos passos são: formação da comissão, definição de banca organizadora, assinatura do contrato e publicação do edital. É necessário que a Polícia Federal respeita o prazo de seis meses para realizar a publicação, ou seja, junho de 2025.

Confira, nesta matéria, os salários dos cargos que serão ofertados no concurso PF Administrativo!

Salários do concurso PF Administrativo

Os aprovados no futuro concurso PF Administrativo irão receber os seguintes salários iniciais:

Agente administrativo: R$ 5.173,31

Assistente social: R$ 6.296,69

Contador: R$ 6.296,69

Enfermeiro: R$ 6.296,69

Médico: R$ 8.547,40

Psicólogo: R$ 6.296,69

Farmacêutico: R$ 6.296,69

Nutricionista: R$ 6.296,69

Estatístico: R$ 6.296,69

Administrador: R$ 6.296,69

Técnico em comunicação social: R$ 6.296,69

Técnico em assuntos educacionais: R$ 6.296,69

Resumo do concurso PF Administrativo