Contas do primeiro ano de governo de Gladson são aprovadas pelo TCE e pela Aleac

Nesta quinta-feira (19), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) apreciou a prestação de contas do primeiro ano de gestão do governador Gladson Cameli, referentes a 2019.

O Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer prévio aprovando, também com ressalvas, a prestação de contas do governo Gladson Cameli referente ao exercício financeiro de 2019, o primeiro ano de sua gestão. Entre os pontos destacados, foi constatada a extrapolação do limite de gastos com pessoal, que alcançou 53,64% da receita líquida corrente, enquanto o teto permitido para o Executivo é de 49%. Além disso, a aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino ficou abaixo do mínimo exigido, atingindo apenas 24,3% da receita resultante de impostos, quando o percentual obrigatório é de 25%.

Outras observações do TCE incluíram a falta de realização de audiências públicas para avaliação das metas fiscais, falhas na transparência de nomeações para cargos comissionados e a contratação desproporcional de professores temporários em relação aos efetivos. Apesar das irregularidades apontadas, o Tribunal destacou que algumas das inconsistências eram de caráter formal e passíveis de correção em exercícios futuros. Com base nisso, as contas foram aprovadas, com ressalvas, ressaltando a necessidade de maior rigor na gestão fiscal e administrativa para os próximos anos.

Ao final da análise, tanto as contas referentes ao exercício de 2017, último ano do ex-governador Tião Viana, quanto as contas de 2019 – de Gladson, foram aprovadas por unanimidade pelos parlamentares.