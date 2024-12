Coronel Ulysses e oposição garantem vitórias importantes contra impostos e taxas do Governo Lula

O Deputado Federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) tem se destacado na Câmara dos Deputados ao lado da oposição, defendendo os interesses do povo e se posicionando contra as medidas prejudiciais do atual governo. Em um trabalho firme e comprometido, ele ajudou a conquistar vitórias significativas em votações recentes.

Entre os destaques, está a derrubada da tentativa do governo de trazer de volta o DPVAT, taxa extinta que onerava ainda mais os brasileiros. O Coronel Ulysses, junto à oposição, conseguiu impedir essa manobra que colocaria mais um peso no bolso da população.

Outra conquista expressiva foi a manutenção do BPC (Benefício de Prestação Continuada), um direito essencial para as pessoas em situação de vulnerabilidade, que estava em risco devido às propostas do governo. Coronel Ulysses votou para preservar esse benefício, demonstrando seu compromisso com os mais necessitados.

O deputado também se posicionou contra a regulamentação da reforma tributária, destacando que o modelo proposto pelo governo prejudica pequenos empreendedores e a classe trabalhadora, enquanto mantém privilégios dos poderosos. Além disso, votou contra a PEC da Maldade, que, segundo ele, “visa tirar de quem tem pouco para sustentar os luxos do desgoverno”.

Em seu discurso, Coronel Ulysses reafirmou que é favorável ao corte de gastos, mas defende que esses cortes deveriam atingir as regalias do presidente Lula e da primeira-dama, Janja. “No Brasil, o problema não é falta de dinheiro. O que falta é um presidente decente, que tenha coragem de encaminhar o país e priorizar o que é realmente importante para os brasileiros”, declarou o deputado.

O Coronel Ulysses segue firme na luta por um Brasil mais justo e eficiente, onde os recursos sejam usados com responsabilidade para beneficiar a população e não para sustentar privilégios e regalias.