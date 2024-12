Corpo de jovem morta pelo Comando Vermelho é encontrado em cova clandestina

O corpo de Luana Gabriela Martins, de 25 anos, que estava desaparecida há cerca de 10 dias, foi encontrado na madrugada deste sábado (14), próximo a uma área de mata, na Região do Alto São Gonçalo, em Mariana, na Região Central de Minas. Conforme apurado pela reportagem, o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição em uma cova clandestina.

O autor da decapitação, conhecido como ‘Baianinho’ é apontado como possível mandante do assassinato de Luana e é procurado pela polícia.

Luana foi reconhecida por suas tatuagens e pelo aplique de cabelo, que foram fundamentais para o reconhecimento informal do corpo. A principal suspeita da morte da mulher é de que ela tenha sido vítima de um tribunal do crime do Comando Vermelho.

Corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição em uma cova clandestina em uma área de mata na região do alto São Gonçalo em Mariana. Imagens cedidas à Itatiaia

Ela foi apontada pelos criminosos como autora de uma ‘casinha’, que seria quando ela atraí as vítimas do triplo homicídio acontecido em Ouro Preto, também na Região Central, no dia 2 de dezembro.

De acordo com fontes da Itatiaia, Luana tinha relacionamento com uma das vítimas, identificado como Samuel. As três vítimas eram do bairro Rosário, em Mariana, e seriam do Comando Vermelho. A cidade histórica de Mariana tem sido palco de uma violenta guerra de facções, com crimes brutais como uma decapitação que foi filmada e enviada para a família da vítima.

A investigação para encontrar o corpo de Luana contou com a participação da Polícia Civil, Guarda Municipal de Mariana e Corpo de Bombeiros.

Na cidade, o Comando Vermelho fica no bairro Rosário e do outro o PCC e TCP que atuam no tráfico do bairro Cabanas.