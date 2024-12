Corpos de vítimas do avião de pequeno porte que desapareceu no Amazonas são encontrados

O desaparecimento foi notificado pela mãe do piloto. Moradora de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Nagila usou as redes sociais para fazer um apelo pelas buscas ao filho. Segundo a mãe, Rodrigo fez contato com a família no momento em que decolava de Porto Velho, capital da Rondônia, com destino a Manaus, capital amazonense. Ele era natural de Fernandópolis, também no interior paulista, e morava em São José do Rio Preto.

Segundo Nagila, o filho sonhava em conhecer a Amazônia e a família o ajudou a organizar a viagem. Ele teria pousado em Ariquemes, em Rondônia, e seguiu para Ji-Paraná, no mesmo Estado. O piloto relatou ter feito revisões no avião, que estaria com problema. Ele passou o GPS para a família acompanhar o voo e alertou que poderia ficar sem sinal por até dois dias.